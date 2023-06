Was Verbraucher jetzt zum Heizungsgesetz wissen müssen

Was gilt für Vermieter und Mieter?

Auch hier haben sich die Ampel-Fraktionen auf Präzisierungen der „Leitplanken“ zum Heizungsgesetz verständigt. Zum einen wird die Höchstgrenze der Modernisierungsumlage, mit denen Mieter an den Kosten beteiligt werden, von acht auf zehn Prozent angehoben. Voraussetzung ist, dass der Vermieter die staatliche Förderung für einen Heizungstausch in Anspruch nimmt und diese vom Kostenanteil des Mieters abzieht. Vermieter können also zehn Prozent ihrer Investitionskosten auf die Jahresmiete schlagen – wobei sich die Modernisierung in der Regel nicht auf den Einbau einer neuen Heizung beschränken dürfte.

Zugleich gilt aber eine Kappungsgrenze: Die Monatsmiete darf durch den Heizungstausch nur um maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen; kommen weitere Modernisierungsarbeiten dazu, etwa neue Fenster oder Isolierung, sind es bis zu drei Euro. Steigt die Miete durch die Modernisierungen auf mehr als 30 Prozent des Haushaltseinkommens, soll es laut Fraktionskreisen durch eine Härtefallklausel nur eine beschränkte Umlagefähigkeit geben.

Die sich abzeichnende Aufteilung der Kosten zwischen Vermietern und Mietern wurde vom Präsidenten des Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, am Mittwoch ausdrücklich begrüßt, insbesondere die Härtefallregelung. Eigentümervertreter hatten am Dienstag kritisiert, die Lasten des Heizungstauschs würden ungleich verteilt. Der Immobilienverband Deutschland sprach von einer extremen Belastung der Vermieter. Sie müssten den größten Teil des Kostenrisikos tragen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte, Mieterinnen und Mieter würden durch das Heizungsgesetz „Profiteure der Wärmewende“.