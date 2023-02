Heute fällt der erste Atomkraftwerk-Turm in Biblis

Das AKW Biblis wurde nach der Fukushima-Nuklearkatastrophe im März 2011 abgeschaltet – wie alle AKW, die bis einschließlich 1980 in Betrieb gegangen waren. Das betraf auch Brunsbüttel, Isar 1, Neckarwestheim 1, Unterweser und Philippsburg 1. 2011 entschied der Bundestag endgültig das Ende der Atomkraft in Deutschland. Ende 2021 wurden noch die Atomkraftwerke Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf abgeschaltet. Derzeit sind bundesweit insgesamt noch drei AKW in Betrieb: Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2. Sie sollten ursprünglich am 31. Dezember 2022 heruntergefahren werden – aufgrund der Energiekrise werden nach einem Bundestagsbeschluss die drei AKW in einem „befristeten Streckbetrieb” bis längstens 15. April 2023 weiterlaufen. Der Einsatz neuer Brennelemente ist hier aber nicht mehr zulässig.