Innenminister wollen potenzielle Attentäter besser aufspüren

Ermittler arbeiten in dem Regionalzug, in dem sich die Messerattacke ereignet hatte. Der Palästinenser Ibrahim A. soll am 25. Januar in dem Zug von Kiel nach Hamburg bei Brokstedt Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben. (© Jonas Walzberg/dpa)