Wissing zur Brückensanierung: „Wir erhöhen die Schlagzahl”

Eine mangelhafte Infrastruktur bedeutet einen Stresstest für die Gesellschaft. Ohne einen Ausbau drohen Staus, Lieferungen werden verzögert, Supermarktregale bleiben leer, Rohstoffe kommen nicht in den Fabriken an, Produkte der Unternehmen können nicht ausgeliefert werden. Das wäre ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herzinfarkt.

Umweltverbände fordern, dass aufgrund der Personalengpässe zuerst der Bestand saniert werden sollte. Mehr Straßen würden ohnehin zu mehr Verkehr und mehr Emissionen führen. Muss auf Neubauprojekte verzichtet werden?

Die These, dass mehr Straßen zu mehr Verkehr führen, kann ich nur sehr bedingt nachvollziehen. Man fährt nicht, weil es eine Straße gibt, man fährt, weil Rohstoffe in Fabriken ankommen oder Waren geliefert werden müssen. Die These ist nur richtig, wenn man Verkehr blockieren und Engpässe provozieren will. Eine solche Politik wäre destruktiv, so etwas kann man nicht wollen.