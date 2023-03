Investoren in Praxen: „Das kommt jetzt immer mehr”

Welche Rolle spielen investorengeführte MVZ in Rheinland-Pfalz?

In Rheinland-Pfalz haben wir noch nicht so ganz akut das Problem. Allerdings berichten einige, dass solche investorengesteuerte MVZ bei uns etwa in der Radiologie mittlerweile die Zulassung beantragen. Und wir haben ganz neu in Rheinland-Pfalz einen irischen Investor, Centric Health, der sich über die ehemalige Oberwesel-Klinik eingekauft hat. Der hat angekündigt, dass er gezielt Hausarztpraxen aufkaufen möchte. Das kommt jetzt also immer mehr.