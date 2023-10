Islamisches Zentrum schließen? Druck nach Terror wächst

Bereits am Dienstag hatte die Berliner Ampel-Koalition zusammen mit der Union als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf Israel Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur Abgabe einer Regierungserklärung aufgefordert. In dem gemeinsamen Entschließungsantrag verlangten die Fraktionen von der Bundesregierung unter anderem auch, „auf eine Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg hinzuwirken“. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte am Dienstagabend in der ZDF-Sendung von Markus Lanz: „Das Islamische Zentrum in Hamburg (...) sollte und ich denke wird auch in absehbarer Zeit geschlossen werden müssen.“