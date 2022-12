Jeder Zweite hält „Reichsbürger“ für gefährlich

Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte, er begrüße, dass Faeser und ihre Länderkollegen „mit aller Härte“ gegen die „Reichsbürger“-Szene vorgingen. „Das ist hier kein Kabarett, das ist hier kein Spaß“, betonte der CDU-Vorsitzende, dessen Name auf einer Liste stand, die bei einem der in dem Verfahren Beschuldigten gefunden wurde. „Das ist eine ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit - nicht unserer Demokratie, so weit reichen die Eingriffe in den Rechtsstaat dieser Damen und Herren sicher nicht.“