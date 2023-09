Jens Spahn zur Ampel: „Es wird immer ideologischer“

Sie haben gesagt: „Deutschland braucht eine Pause von dieser völlig ungesteuerten Asyl-Migration.“ Wie lang soll diese Pause dauern?

Was viele in der Ampel nicht wahrhaben wollen: Es gibt eine Grenze dessen, was machbar ist. In der Kita, in der Schule, auf dem Wohnungsmarkt. Es kommen viele junge Männer mit Gewalterfahrung und posttraumatischen Belastungsstörungen, das ist ein immens hoher Betreuungsaufwand. Wir sind vor Ort überall an der Grenze, wir können nicht noch mehr aufnehmen. Zumindest, wenn wir es vernünftig machen wollen. Wenn man in der Kita Kindern gerecht werden will, die die Sprache nicht sprechen, braucht es ein vernünftiges Betreuungsverhältnis.