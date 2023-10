Juden und Muslime an einem Tisch

Darmstadt/Mainz/Wiesbaden. Die Terror-Attacke der palästinensischen Hamas am 7. Oktober auf Israel und ihre Folgen belastet auch das Verhältnis zwischen Juden und Muslimen weltweit in Deutschland. Juden sehen sich bedroht, Muslime unter Generalverdacht. Und Demonstrationen, Auseinandersetzungen in Schulen und Übergriffe auf jüdische Einrichtungen schüren auch in Deutschland die Angst vor einer Eskalation. Kann es in dieser aufgewühlten Situation eine friedliche, vernünftige Auseinandersetzung in der Sache geben? Ja, es muss sie geben.