Juden und Muslime: Dialog in Zeiten des Hamas-Terrors

Ihr Verband hat geschrieben: „Zutiefst verstörend ist, dass Siedler flankiert durch die israelische Armee seit zwei Jahren palästinensische Dörfer und die Al-Aqsa Moschee angreifen, ohne dass die internationale Gemeinschaft eingreift.“

El Yazidi: Ja. Wir waren der Meinung, dass es die Ehrlichkeit verlangt, die Geschehnisse vom 7. Oktober einzubetten in das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist.

Neumann: Der Terrorüberfall der Hamas war eine Barbarei von unvorstellbarem Ausmaß, im Grunde ein Pogrom. Das lässt sich nicht einbetten. Ihr hättet den Terrorakt verurteilen und darauf hinweisen können, dass solche Taten nichts zu tun haben mit muslimischen Grundwerten. Damit wäre alles gesagt gewesen. Der monströse Terror der Hamas ist nicht zu rechtfertigen mit irgendwelchen Handlungen vorher.

El Yazidi: Mir ist inzwischen klar geworden, dass die Barbarei des 7. Oktober bei unseren jüdischen Geschwistern eine solche Schockstarre hervorgerufen hat, dass es ihnen in keiner Weise möglich ist, etwas anderes zu lesen als die Verurteilung dieser Barbarei. Für uns war es eine ausgewogene Stellungnahme. Doch war der Hinweis auf Geschehnisse früherer Jahrzehnte zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen. Es wäre besser gewesen, die Barbarei der Hamas zu verurteilen, einen Punkt zu machen und das andere später zu sagen.

Neumann: Ich bin froh darüber, dass diese Erkenntnis inzwischen gewachsen ist. Mir ist auch klar, dass mit einer solchen Erklärung die eigene Klientel bedient werden muss. Aber der 7. Oktober ist etwas ganz anderes als die Zusammenstöße, die man im Nahostkonflikt sonst erlebt und hat auch nichts zu tun mit der sogenannten Gewaltspirale, die sich durch militärische Aktionen aufbaut und natürlich auch zivile Opfer auf beiden Seiten fordert.

El Yazidi: Wir müssen aber auch über das reden, was seit dem 7. Oktober geschieht. Wir sehen, dass in Gaza tausende Menschen massakriert werden, dass die Elektrizität abgeschaltet wird. Wir dürfen nicht den Fehler machen, Palästinenser mit der Hamas gleichzusetzen. Wir müssen die Hamas verurteilen und in die Schranken weisen, aber auch Empathie zeigen für die Menschen in Gaza, die nichts dafür können und es jetzt ausbaden müssen.

Neumann: Ich kann diese Wortwahl nicht akzeptieren. Massakrieren heißt: Es geht einer mutwillig rein, um Zivilisten abzuschlachten. Kein israelischer Soldat geht in den Gazastreifen rein, um dort Zivilisten abzuschlachten. Das sind Verteidigungshandlungen, denen leider Gottes auch Zivilisten zum Opfer fallen. Das wissen die Israelis, das wusste auch die Hamas, die im Übrigen überhaupt nichts gibt auf die eigene Bevölkerung, sondern diese als menschliche Schutzschilde missbraucht. Es muss einen sprachlichen Unterschied geben zwischen dem, was die Hamas getan hat, und dem, was die israelische Armee jetzt in Gaza macht. Das gleichzusetzen, ist unmoralisch. Die israelische Armee dürfte die moralischste Armee der ganzen Welt sein.