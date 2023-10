Junge Union-Vorsitzender will schärferen Kurs bei Migration

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann forderte einen „Integrationsvertrag“. „Jeder, der in dieses Land kommt, muss wissen, welche Rechtsordnung es gibt. Jeder, der in dieses Land kommt, muss wissen, was ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie wir leben“. Jeder müsse wissen, dass das Existenzrecht Israels nicht in Frage gestellt werde. „Wer dem nicht nachkommen will, hat sein Aufenthaltsrecht verwirkt - besser noch: Er darf erst gar nicht ins Land kommen.“