Justizminister Buschmann: Kein AfD-Dammbruch in Thüringen

Frankfurt/Erfurt. In der Debatte um eine in Thüringen von CDU, FDP und AfD gemeinsam durchgesetzte Steuersenkung hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) das Abstimmungsverhalten seiner Parteifreunde in Erfurt verteidigt. „Wenn eine demokratische Partei wie die CDU einen Antrag stellt, der zu 100 Prozent den Parteibeschlüssen der FDP entspricht, und wir dem zustimmen, kann man das nur schwer skandalisieren“, sagte Buschmann in einem Interview mit den Tageszeitungen und Portalen der VRM.