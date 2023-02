Kampfpanzer-Allianz für Ukraine noch nicht komplett

Kanada verlud am Wochenende den ersten Leopard 2 in ein Transportflugzeug, um das Waffensystem nach Europa zu bringen. „Die Kampfpanzer sind als Hilfe für die Ukraine unterwegs“, schrieb Verteidigungsministerin Anita Anand am Samstag zu einem Video auf Twitter. Ihr Land will sich auch an der Ausbildung beteiligen. Der portugiesische Regierungschef António Costa sagte unterdessen eine Lieferung fest zu, ließ die genaue Zahl aber offen. Derzeit stehe sein Land mit Deutschland wegen der Überholung von Leopard-Panzern in Kontakt, meldete die staatliche portugiesische Nachrichtenagentur Lusa.