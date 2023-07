Kann Merz Kanzler?

Berlin (dpa) - . Kommentarlage katastrophal, Partei verunsichert, die Aussichten auf die Kanzlerkandidatur wackelig. Nach eineinhalb Jahren als CDU-Chef steht Friedrich Merz im Feuer - nicht nur in den Medien, auch in der eigenen Partei. Einzelne in der CDU stellen sogar schon öffentlich in Frage, ob der Sauerländer der Richtige ist, wenn es darum geht, Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Bundestagswahl 2025 herauszufordern. Und das, obwohl Merz als Vorsitzender von Partei und Bundestagsfraktion doch der geborene Kanzlerkandidat sein müsste.