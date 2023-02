Kann sich Giffey in Berlin trotz CDU-Sieg halten?

Alle drei Parteien haben also noch weite Wege zu gehen, um - in welcher Konstellation auch immer - zusammenzukommen. „Es werden sehr lange Gespräch“, prognostizierte Giffey. Dass der Wahlsieger, der die stärkste Fraktion stellt, am Ende leer ausgeht, weil Koalitionen an ihm vorbei geschmiedet werden, hat es in Deutschland immer mal wieder gegeben. Ole von Beust (CDU) 2001 in Hamburg, Winfried Kretschmann (Grüne) 2011 in Baden-Württemberg und Bodo Ramelow (Linke) 2014 in Thüringen kamen zum Beispiel so an die Macht.