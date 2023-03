Katholiken schließen Reformprozess ab - „Weichen gestellt“

In den vergangenen Tagen hatte die Synodalversammlung bereits mehrere Reformvorhaben verabschiedet. So beschloss sie mit breiter Mehrheit die „zeitnahe“ Einführung offizieller Segensfeiern für homosexuelle Paare. Bisher finden solche Feiern in einer kirchenrechtlichen Grauzone statt. Auch beschloss die Synodalversammlung eine Stärkung der Laien-Kompetenzen - zum Beispiel sollen Frauen in Gottesdiensten predigen dürfen. Allerdings kritisierten viele reformorientierte Mitglieder der Synodalversammlung, dass Beschlussvorlagen mehrfach von den Bischöfen „verwässert“ und „weichgespült“ worden seien. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands teilte mit, sie blicke mit gemischten Gefühlen auf die letzte Synodalversammlung.