Katholische Reformgruppen: „Zeit des Hinhaltens vorbei“

Zu den rund 40 Unterzeichnern und Unterstützern des Appells gehören etwa die Reformbewegung „Wir sind Kirche“, der Katholische Deutsche Frauenbund und die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, die Katholische Landjugendbewegung, #outinchurch, Pax Christi sowie der Betroffenenbeirat bei der Bischofskonferenz und die Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“. Von Montag, 25. September, an tagt die Bischofskonferenz vier Tage lang im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod. Am Montagabend gibt es einen öffentlichen Gottesdienst in der Kirche St. Bonifatius in der Innenstadt.