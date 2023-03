Kein Versteckspiel mehr: Homosexuelle sollen Segen bekommen

Die Segensfeiern werden in vielen Gemeinden heute schon praktiziert, finden aber in einer kirchenrechtlichen Grauzone statt - in Kirchenräumen ohne große Ankündigung oder gar in Wohnzimmern, wie es hieß. Damit soll nun Schluss sein. Künftig soll sich niemand mehr verstecken müssen. Priester, die den Segen spenden, sollen keine Sanktionen mehr zu befürchten haben. Auch wiederverheiratete Geschiedene sollen gesegnet werden können.