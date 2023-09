Keine Einreisen über Afghanistan-Aufnahmeprogramm

Auf anderem Wege - oft mit Unterstützung von Schlepperbanden - gelangen derweil durchaus Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stellten in den ersten acht Monaten dieses Jahres 35.798 Afghanen erstmals in Deutschland einen Asylantrag. Nach Syrien belegt Afghanistan, wo seit August 2021 die militant-islamistischen Taliban an der Macht sind, auf der Liste der zugangsstärksten Herkunftsländer den zweiten Platz.