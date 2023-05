Keine Volksverhetzung: Freispruch für Corona-Kritiker Bhakdi

Die Anklage hatte Bhakdi zu Last gelegt, in einem Interview im April 2021 „auch gegenüber in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt und diese als religiöse Gruppe böswillig verächtlich gemacht zu haben“. Mit Blick auf die Corona-Impfkampagne in Israel hatte Bhakdi gesagt, die Juden hätten ihr eigenes Land in etwas verwandelt, „was noch schlimmer ist, als Deutschland war“. „Das ist das Schlimme an den Juden: Sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie. Aber sie haben das Böse jetzt gelernt – und umgesetzt. Deshalb ist Israel jetzt living hell, die lebende Hölle“, sagte er unter anderem. Im September 2021 sprach er dann bei einer Wahlkampfveranstaltung (Bhakdi war Bundestagskandidat für die Partei „Die Basis“) im Zusammenhang mit der Zulassung von Covid-19-Impfstoffen von einem „Endziel“ und einem „zweiten Holocaust“.