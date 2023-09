Klima-Proteste am Freitag – auch in der Region

Auch in der Region gibt es zahlreiche Proteste. So werden sich etwa in Darmstadt, Mainz und Wiesbaden Unterstützer der Bewegung am Freitagnachmittag für Kundgebungen auf zentralen Plätzen in den Innestädten versammeln. In Wiesbaden ist für 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Dernschen Gelände angekündigt, die Mainzer Klimaaktivisten treffen sich um 14.30 Uhr auf dem Gutenbergplatz und in Darmstadt startet eine Kundgebung um 16 Uhr auf dem Karolinenplatz.