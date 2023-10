Klingbeil warnt vor Scheitern von europäischer Asylreform

Berlin (dpa) - . SPD-Chef Lars Klingbeil hat vor einem Scheitern einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik gewarnt. „Wenn wir das in den nächsten Wochen nicht hinbekommen mit einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik in Europa, dann drohen uns Zeiten der abgeschotteten Grenzen“, sagte Klingbeil am Dienstag bei einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin.