Koalitionsverhandlungen in Berlin: Arbeitsgruppen starten

Berlin (dpa) - . Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin haben sich am Montag die ersten Facharbeitsgruppen getroffen. Zu Beginn standen nach dpa-Informationen Verhandlungen unter anderem in den Bereichen Haushalt und Finanzen, Bauen und Wohnen, Arbeit und Soziales sowie Medien und Kultur an.