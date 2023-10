Kommentar zu ausländischen Ärzten: Chance

Der Fachkräftemangel macht sich auf dem Arbeitsmarkt in vielen Branchen bemerkbar. Auch Ärzte und Apotheker sind davon betroffen. Deutschlandweit sind etwa die Hälfte aller niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte über 60 Jahre alt und bei den Apothekerinnen und Apothekern sieht es nicht viel besser aus. In den nächsten Jahren werden etliche von ihnen in den Ruhestand wechseln. Vor diesem Hintergrund sind ausländische Ärzte und Apotheker, aber auch andere medizinische Fachkräfte eine Hoffnung für das deutsche Gesundheitssystem. Die Zuwanderung trägt bereits heute maßgeblich zur Senkung des Fachkräftemangels in Deutschland bei: So arbeiten derzeit rund 4,5-mal so viele ausländische Ärztinnen und Ärzte in Deutschland wie noch vor 20 Jahren. Doch trotz des hohen Bedarfs ist es aber selbst für ausländische Akademiker, die ein abgeschlossenes Studium vorweisen können, nicht einfach, bis sie in Deutschland ihre Approbation erhalten. Komplizierte Anerkennungsverfahren, lange Wartezeiten auf Visa und Prüfungen sowie finanzielle Hürden erschweren es den Fachkräften aus dem Ausland, hier zu arbeiten. Viele Zuwanderer verlassen Deutschland aus diesen Gründen sogar wieder. Doch auch andere EU-Länder benötigen Fachkräfte aus dem Ausland. Es braucht auch deshalb deutlich mehr Anstrengungen. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist eine jährliche Zuwanderung von 400.000 bis 500.000 Menschen in Deutschland notwendig, um den demografischen Wandel insgesamt auszugleichen. Doch so dringend die Menschen auch gebraucht werden, die Integration am Arbeitsplatz wird leider vielfach noch immer nicht leicht gemacht.