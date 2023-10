Kommentar zu den Landtagswahlen: Zwischenzeugnis für Berlin

Wahlplakate der Spitzenkandidaten Boris Rhein (CDU), Nancy Faeser (SPD) und Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen): Wer macht in Hessen das Rennen?

In Hessen und Bayern wird am Sonntag gewählt. Wird der Wahltag zum Scherbengericht über die bisherige Arbeit der Ampelregierung in Berlin?