Kommentar zu Markus Söder: Angeschlagener Boxer

Söder hat im Wahlkampf mit voller Wucht ausgeteilt, damit aber eben jene Freien Wähler und die AfD gestärkt. Was Söder kann: Zurückschlagen, indem er klare Kante zeigt. Kein Wunder, dass er umgehend die „Migrationswende“ ausruft. Hier trifft er einen Nerv der Menschen. Was Söder ebenfalls auszeichnet: sein langer Atem. Experten sollten ihn nicht zu früh als potenziellen Kanzlerkandidaten abschreiben. So oft wie Söder betont, dass er kein Interesse habe - so lange hält er sich im Spiel. Söder weiß: Die SPD dürfte bei der nächsten Bundestagswahl schlagbar sein, eine Kandidatur seine letzte und beste Chance für das Kanzleramt sein. Er wird auf Fehler von Friedrich Merz lauern. Verliert der CDU-Chef die Nerven, ist Söder in der Lage, sich als starker Mann zu profilieren. Gleichzeitig wird sich zeigen, wie harmonisch das Verhältnis zu Hendrik Wüst wirklich ist. Und wer weiß, welche Rolle Boris Rhein in Zukunft spielt. Der gefeierte Sieger der Hessenwahl dürfte nun mehr mitreden. Rheins Unterstützung würde Söder helfen.