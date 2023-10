Kommentar zu Palästinenser-Demos: Unerträglich

Unerträglich ist aber auch der Jubel – mal lauter und mal leiser – über die Untaten in deutschen Städten, etwa in Berlin. Während das Brandenburger Tor symbolträchtig-pflichtschuldig in den Farben der israelischen Fahne angestrahlt wird, feiern ein paar Kilometer weiter, in Neukölln, Hamas-Sympathisanten die Barbarei und die Massaker. Das ist nicht zu akzeptieren. Es ist auch keine „Beruhigung“, dass es solche Feiern, noch größere und noch unerträglichere, auch in vielen anderen westlichen Großstädten gibt. Vor der Oper in Sydney etwa hat ein Mob „Gas the jews“ skandiert, „Vergast die Juden“. Unfassbar.