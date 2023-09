Kommentar zu Pflegekräften: Sinnvoll

Im Pflegebereich hat die politische Flickschusterei mittlerweile traurige Tradition: So setzte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch kurz vor der Bundestagswahl 2021 um, was durch Streit in der damaligen großen Koalition längst zum Reförmchen geschrumpft war. Immerhin. Auch was Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) bisher packte, wirkte nicht immer ambitioniert und erntete meist Kritik von allen Seiten. Lauterbachs Vorschlag nun, Pflegekräfte mit mehr Kompetenzen auszustatten, mag zunächst einen altbekannten Reflex generieren: Was sollen die denn noch alles machen? Auf den zweiten Blick klingt das Ansinnen jedoch sinnvoll. Längst übernehmen Pfleger vielerorts de facto Aufgaben, die eigentlich Ärzten vorbehalten sind. Aus nackter Not. Die Politik versucht hier also, die Realität einzuholen. Und wie so oft lohnt es sich, nach Skandinavien zu blicken. In Finnland etwa untersuchen Pflegekräfte seit Jahren Patienten, stellen Diagnosen und verschreiben Rezepte. Nicht jedes lädierte Fußgelenk muss schließlich ein Arzt noch mal anschauen. Dafür ist ein Studium für angehende Pfleger in Finnland verpflichtend. Zurück nach Deutschland: Lauterbach verspricht sich vom geplanten Mehr an pflegerischer Verantwortung eine steigende Attraktivität des Berufsbildes. Die ist dringend nötig, wenn wir künftig nicht immer weiter entfernte Länder „plündern“ wollen. Ausnahmsweise gibt es für diesen Vorschlag auch Beifall aus der Pflegepraxis, während die Ärztelobby um ihre Pfründe bangt. Dass mit den wachsenden Kompetenzen freilich auch eine deutlich wachsende Vergütung einhergehen muss, erübrigt sich fast zu erwähnen.