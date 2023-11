Kommentar zum Bund-Länder-Gipfel: Durchbruch

Woran merkt man, dass in Deutschland Krise ist? Wichtige Entscheidungen werden nicht im Bundestag oder Bundeskabinett getroffen, sondern bei Bund-Länder-Gipfeln. So war das Treffen am Montag, ähnlich wie die Runden in der Hochphase der Covid-Pandemie, mit höchsten Erwartungen aufgeladen worden. Das Ergebnis nun kann sich durchaus sehen lassen. Bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung wurde die zentrale Forderung der Bundesländer erfüllt: die Rückkehr zum „atmenden System“, also der Pro-Kopf-Kostenübernahme. Geld allein ist jedoch nicht alles, hatten die Kommunen vorab signalisiert. Fehlende Lehrer, Erzieher und Wohnungen lassen sich damit nicht herbeizaubern. Die Zuwanderung muss daher dringend reduziert werden, was nun mit niedrigeren Sozialleistungen erreicht werden soll. Eine Harmonisierung innerhalb Europas ist überfällig, allein aus Gründen der Fairness. Und ob Bezahlkarten das Allheilmittel sind, um Anreize zu reduzieren, muss erst noch seriös belegt werden. Sicher darf man nur sein, dass sie den Kommunen zusätzliche Arbeit bescheren werden. Denn bevor Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung per Erlass geschaffen werden, geht ein Kamel eher durchs sprichwörtliche Nadelöhr. Größter Wermutstropfen ist die ungeklärte Frage des Deutschlandticket-Preises, hier soll’s jetzt ein Arbeitskreis richten. Unterm Strich ist es der erhoffte Durchbruch – was man allein daran sieht, dass danach keiner hundertprozentig zufrieden ist. Ganz nebenbei stärkt dieser Erfolg dem derzeitigen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens gerade wiedergewähltem Ministerpräsidenten Boris Rhein, den Rücken in der Union. Stichwort K-Frage.