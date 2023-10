Kommentar zum Bundesverfassungsgericht: Keine Willkür

Man kann es so formulieren: Der Rechtsstaat hat seine Chance, den Täter vor Gericht der Tat zu überführen. Eine zweite bekommt er nicht. Muss das so sein? Ja. Dürfte der Rechtsstaat es erneut versuchen, würde das in letzter Konsequenz der Willkür Tür und Tor öffnen – es könnte so lange angeklagt werden, bis eine Verurteilung zustande kommt. In einer Demokratie mit unabhängiger Justiz mag das sehr theoretisch klingen. Auch gibt es andere demokratische Rechtssysteme, die eine erneute Anklage in bestimmten Fällen zulassen. Karlsruhe legt hier einen besonders strengen Maßstab an. Das Bundesverfassungsgericht verletzt damit das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen, was keine Kleinigkeit ist. In seiner Begründung beruft es sich nicht zuletzt auf die furchtbaren Erfahrungen mit einer willfährigen Justiz während zwölf Jahren Naziherrschaft. Dies habe die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewogen, mit Artikel 103 einen starken Schutz zu formulieren. Es beruhigt, dass die Richterinnen und Richter in Karlsruhe sich diesem Erbe verpflichtet fühlen, auch wenn daraus ein Urteil erwächst, das alles andere als populär sein dürfte.