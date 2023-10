Kommentar zum Migrationsgipfel: Eine große Chance

Bisher ist es nur ein Gesprächstermin, aber der hat es in sich. Kanzler Olaf Scholz bittet den Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sowie den beiden Ministerpräsidenten-Sprecher Boris Rhein (CDU) und Stephan Weil (SPD) kurzfristig ins Kanzleramt. Endlich macht der Kanzler das Thema Migration zur Chefsache – anders ist die Einladung nicht zu verstehen. Zu den Besonderheiten des Settings gehört, dass Grüne und FDP nicht mit am Tisch sitzen – auch das ist ein Signal. Kündigt sich hier ein neues „Deutschland-Tempo“ in Sachen Migrationspolitik an? Dafür spräche auch der Auftrag an Nancy Faeser, dem Kabinett hurtig ein paar Ideen vorzulegen, wie abgelehnte Asylbewerber ohne Duldung schneller abgeschoben werden können. Das dürfte zur Bewährungsprobe für die im hessischen Wahlkampf unter die Räder gekommene Innenministerin werden.