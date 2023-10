Kommentar zur Migration: Neuer Schwung

Musste es wirklich erst so weit kommen? Immerhin: Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat die Bundesregierung als deutlichen Weckruf verstanden. Natürlich waren die Ergebnisse für eine in Teilen rechtsextreme Partei auch das Produkt von (deren) Panikmache und gezielter Desinformation. Doch auch objektiv betrachtet ist den Verantwortlichen die Kontrolle in den vergangenen Monaten zunehmend entglitten, vor allem bei der illegalen Zuwanderung. Nun kommt endlich Schwung rein. Zunächst durch die breite und inhaltlich substanzielle Initiative der Bundesländer. Diese müssen am Ende schließlich gegenüber ihren – teils völlig überforderten – Kommunen erklären, wie es weitergeht. Dass die Regierungschefs erneut mehr Geld vom Bund fordern, überrascht kaum. So war man schließlich im Frühjahr auseinander gegangen. Dass anschließend im Dialog kaum mehr passierte, die eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Flüchtlingsfinanzierung ihre Arbeit ergebnislos einstellte, ist ein Skandal. Das Ergebnis ist bekannt: Die Kommunen fühlten sich im Stich gelassen, die Ängste der Bürger nahmen zu, die Denkzettel-Wahlen kamen als willkommenes Ventil gerade recht. Vom Arbeitsessen im Kanzleramt am Freitagabend versprachen sich vorab weder die Ministerpräsidenten noch der Kanzler mehr als Symbolik. Was nun folgen muss: Ärmel hochkrempeln, das Thema zur Chefsache machen. Und die zuständige Bundesinnenministerin muss sich nach der verlorenen Hessen-Wahl wieder voll auf ihr Amt konzentrieren.