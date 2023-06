Kommunale Wärmeplanung – Ausweg aus dem Heizungsstreit?

Welche Rolle spielen die Bundesländer?

Die kommunale Wärmeplanung ist keine Erfindung der Ampel-Regierung. Vorreiter ist seit Jahren Baden-Württemberg. Schon bis Ende 2023 müssen dort größere Kommunen entsprechende Pläne vorlegen, mancherorts wird bereits kräftig investiert. So baut Mannheim am Rhein eine der größten Flusswasserwärmepumpen Europas, Freiburg setzt in großem Stil auf Geothermie, in Bruchsal entsteht ein Kraftwerk für grüne Fernwärme, das Biogas, Holzabfälle und Solarthermie nutzt.

Zu den Vorreitern gehört auch Hessen. Das Landesenergiegesetz verpflichtet alle Kommunen über 20.000 Einwohner zu einer kommunalen Wärmeplanung ab November 2023; allerdings lässt die entsprechende Vorordnung noch auf sich warten; sie soll laut Wirtschaftsministerium im Sommer fertig sein. Auch in Hessen haben sich einige Kommunen selbstständig auf den Weg gemacht, genannt werden Eschwege, Kassel und Frankfurt. In der Main-Metropole bietet sich vor allem die Nutzung von Abwärme aus den Rechenzentren an. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erinnert bei jeder sich bietenden Gelegenheit daran, dass damit theoretisch alle Wohnungen in der Stadt zu heizen wären.

Einen anderen Weg geht Rheinland-Pfalz. Dort warte man die Bundesgesetzgebung ab, ist im Umweltministerium zu hören. Zugleich hat die Energieagentur des Landes eine Aufklärungs- und Beratungskampagne bei den Kommunen gestartet. Mittlerweile habe man praktisch alle Verbandsgemeinden und Städte erreicht, sagt Paul Ngahan, Leiter des Kompetenzzentrums Nahwärme. Das Interesse sei riesig: „Die Kommunen wissen jetzt, was auf sie zukommt.“