Konsequenzen in Berlin-SPD gefordert, Rätseln über AfD

Parallel wurde weitere Kritik an den Führungspersonen um Giffey laut - ohne dass ihr Name genannt wurde. „Es ist an der Zeit, politische Verantwortung zu übernehmen“, sagte der Abgeordnete und Kreisvorsitzende Lars Rauchfuß dem RBB-Inforadio. Die SPD müsse zwei Wahlschlappen aufarbeiten. Die Koalition von CDU und SPD sei nur von den Chefs verabredet worden und auf beiden Seiten der Parteien „nicht so richtig gewollt“.