Kontroverse um Faesers Abschiebepläne

Der Sprecher der unionsgeführten Länder-Innenministerien, der hessische Minister Peter Beuth (CDU), sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Ausgerechnet jene Bundesinnenministerin, die den illegalen Zuzug nach Deutschland seit Monaten nicht in geregelte Bahnen bekommt, will jetzt über Maßnahmen für effektivere Abschiebungen mit den Ländern diskutieren.“ Er beklagte unter anderem die Ablehnung vorübergehender Kontrollen an besonders von Migration betroffenen Abschnitten der deutschen Grenzen.