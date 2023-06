Krankenkasse: Höhere Beiträge sind auf Dauer keine Lösung.

Weiteres Stichwort: Investitionskosten.

Für die Investitionskosten im Krankenhaus sind die Bundesländer zuständig – zum Beispiel für die Beschaffung von Geräten, die Ausstattung der Krankenzimmer, den Anstrich oder eine wärmedämmende Fassade. Die Bundesländer erbringen allerdings diese Investitionskosten maximal zu einem Bruchteil dessen, was sie leisten müssen. Was ist die Folge? Die Klinik muss mehr Menge, sprich Behandlungen, durchführen, um den Betrieb am Laufen zu halten, diese Investitionen stemmen zu können. Das bietet einen Anreiz zur Überversorgung, und so schließt sich dieser Teufelskreis, den wir eben sozusagen geöffnet haben – mit teils verheerenden gesundheitlichen Folgen für die Patienten.