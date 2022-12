Krisenhilfe für Kindermedizin und gegen Arznei-Engpässe

Berlin (dpa) - . Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat weitere schnelle Unterstützung wegen der akuten Engpässe in der Kindermedizin zugesichert. „Wir werden es nicht zulassen, dass die Kinder, die in der Pandemie so viel aufgegeben haben, jetzt nicht die Versorgung bekommen, die sie brauchen“, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Geplant sind Regelungen, um mehr Pflegekräfte in Kliniken zu finanzieren und Mehrarbeit überlasteter Praxen besser zu honorieren.