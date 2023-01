Lage in Kinderkliniken weiter angespannt – Kinderarzt warnt

Die Abteilungen für Kindermedizin sind immer weniger geworden. Wie kann die Versorgung der Kleinsten unter diesen Umständen sichergestellt werden? Müsste man wiederaufbauen?

Ich glaube, es ist an der realen Wirklichkeit vorbeigedacht, das zu planen. In Rheinland-Pfalz haben wir zum Beispiel Zentren für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen, denn die müssen nicht überall sein. Weil sie die erstens gar nicht mit den entsprechenden Patienten füllen können und zweitens brauchen Sie auch immer das Personal dazu, was es gar nicht gibt – im ärztlichen wie im pflegerischen Bereich. Selbst Chefärzte finden Sie nicht mehr überall. Deshalb muss man zentralisieren. Denn man hat auch gesehen, dass komplexe Eingriffe oder das Behandeln von seltenen Diagnosen umso besser gelingt, je häufiger man das macht. Insofern ist da eine Ausweitung nicht unbedingt sinnvoll. Das setzt aber voraus, dass man in manchen Abteilungen bewusst in Kauf nimmt, dass das eine Vorhalteabteilung ist, oder eine Klinik, die wir uns leisten wollen – in einer bestimmten Anzahl, mit bestimmten Fahrtstrecken und Erreichbarkeiten. Das ist, wo wir hinkommen müssen: Weg von diesem alle machen alles und keiner kann es mehr richtig leisten. Andere Länder machen das längst so – etwa in Skandinavien oder in den Niederlanden.