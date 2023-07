Lauterbach nimmt Frankreich als Vorbild beim Hitzeschutz

Schon Ende Juni hat Lauterbach mit der Pflegebranche, Ärzteschaft, Kommunen und Experten über seinen geplanten Hitzeschutzplan beraten, der in Kürze erwartet wird. Als erstes Angebot ist ein Portal online gegangen, bei dem sich Kommunen informieren könnten. Lauterbach warnt, dass schon jetzt Jahr Tausende Menschen an Hitze sterben - nicht nur ältere Menschen, sondern etwa auch Schwangere, chronisch Kranke und Obdachlose. Menschen könnten gerettet werden, wenn es einen Hitzeschutzplan etwa nach französischem Vorbild gäbe. Im vergangenen Sommer, dem bisher heißesten in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen, waren in Europa mehr als 60.000 Menschen hitzebedingt gestorben.