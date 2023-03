Lauterbachs „Turbo“-Plan für digitale Patientenakten

Lauterbach sagte in Berlin: „Deutschlands Gesundheitswesen hängt in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück. Das können wir nicht länger verantworten.“ Es gelte, jetzt wirklich „mit einem Turbo-Schub den Anschluss zu erreichen“. Die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, mache Behandlungen besser. Geplant ist ein Gesetzespaket, das in den nächsten Wochen vorgelegt werden soll - auch mit genaueren Regelungen zur praktischen Umsetzung. Ein Überblick über die Kernpunkte: