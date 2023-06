Lehrer-Präsident: Nicht alle ukrainischen Schüler integriert

Ihre Motivation beim Deutschunterricht sei aber „sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man von einer baldigen Rückkehr ausgeht oder nicht“, erklärte er in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Das Versprechen der Schulpolitik, jetzt, am Ende des Schuljahres, hätten dann alle ukrainischen Flüchtlingskinder den Anschluss an das Lernniveau der Regelklassen gefunden, kann - das ist jetzt schon klar - nicht eingehalten werden.“