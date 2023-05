Letzte-Generation-Aktion an Pipeline auch in Rheinland-Pfalz

Im April und Mai 2022 versuchten Aktivisten der Klima-Protestgruppe Letzte Generation, darunter auch ein 59-Jähriger aus Braunschweig (Foto), eine Öl-Pipeline in Rheinland-Pfalz zu unterbrechen. Im Juli kommt es deshalb zum Prozess. (© Letzte Generation / Screenshot VRM)

Im April und Mai 2022 versuchten Aktivisten der Klima-Protestgruppe Letzte Generation, darunter auch ein 59-Jähriger aus Braunschweig (Foto), eine Öl-Pipeline in Rheinland-Pfalz zu unterbrechen. Im Juli kommt es deshalb zum Prozess. (© Letzte Generation / Screenshot VRM)

Sabotageversuche an Ölleitungen gab es längst nicht nur in Bayern. Bald steht ein Aktivist in Koblenz vor Gericht. Wie die Aktion ablief und welchen kuriosen Nebenaspekt es gibt.