Linken-Chef Schirdewan fordert Entscheidung von Wagenknecht

Sein Vorgänger Bernd Riexinger hatte zuvor dem Portal „The Pioneer“ über Wageknecht gesagt: „Sobald es konkrete Schritte zu einer Neugründung gibt, darf es für sie keinen Platz mehr in Partei und Fraktion geben.“ Riexinger warf Wagenknecht vor, eine Parteineugründung „medial am wabern“ zu halten, weil sie nur über die Medien so ein Projekt anschieben könne. Wagenknecht habe „längst mit unserer Partei gebrochen“. Sie spiele „keine Rolle mehr in der Partei“ und eine Parteigründung werde scheitern, sagte Riexinger.