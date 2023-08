Macht Werbung für Süßes unsere Kinder dick?

Was plant Minister Özdemir?

Kern seines Gesetzentwurfs ist ein Werbeverbot für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt in Fernsehen, Hörfunk und Internet. Dabei stammen die Kriterien, was als ungesund gilt, von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Gelten soll das Werbeverbot montags bis freitags von 17 bis 22 Uhr, an Samstagen zusätzlich von 8 bis 11 Uhr und sonntags von 8 bis 22 Uhr. Das ist schon die abgeschwächte Version – im ersten Referentenentwurf war ein tägliches Werbeverbot von 6 bis 23 Uhr vorgesehen. Die Beschränkungen sollen auch für Plakatwerbung und teilweise für Sport-Sponsoring gelten.

„Kinder sind das Wertvollste, was wir haben – sie zu schützen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch die Verantwortung des Staates“, begründet Özdemir seinen Vorstoß. Neben ausreichend Bewegung und entsprechenden Angeboten brauche es eine möglichst gesunde Ernährungsumgebung – „dafür sind klare Regeln unumgänglich“. Die Hoffnung ist: Sehen Kinder weniger Werbung für süße Snacks und salzige Chips, haben es Mütter und Väter leichter, ihren Nachwuchs von Dickmachern fernzuhalten.