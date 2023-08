Mann gesteht queerfeindliche und antisemitische Taten

Zettel mit diesem Zitat waren in der Nacht zum Samstag auch an dem Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am Tiergarten angebracht gewesen. Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurde eine Bücherbox am Holocaust-Mahnmal „Gleis 17“ im Berliner Grunewald angezündet. Zu dem Angriff gab es ein antisemitisches Bekennerschreiben. Zeugen hatten von einem Mann berichtet, der eine Kiste in die zur Bücherbox umgebaute frühere Telefonzelle gestellt und angezündet habe.