Mann in rechtem Szene-Look verteilt Ballons an Kita

Der Mann ist in dem 8500 Einwohner zählenden Föritztal demnach kein Unbekannter, und auch bei der AfD vor Ort nicht. „Der Mann ist kein AfD-Mitglied“, sagte der AfD-Landessprecher Stefan Möller und verwies auf Angaben aus dem Ortsverband. Allerdings sei der Mann schon früher „auffällig“ gewesen und werde vom Ortsverband als „problematisch“ beschrieben. So sei er in der Vergangenheit auch bei Ständen der AfD sowie bei der Wahlparty Sesselmanns am Sonntag gewesen. Allerdings habe er bei der Party keine Kleidung wie in dem Video getragen. Dort habe er sich an Sesselmann und den AfD-Landeschef Björn Höcke „rangemacht“. Der Mann ist Möller zufolge aber weder Sesselmann noch Höcke persönlich bekannt.