Mann umarmt Kanzler Scholz: „Nicht als dramatisch empfunden“

Scholz äußerte sich gelassen über den Zwischenfall. „Was die Frage betrifft, dass mir Leute guten Tag sagen und mich begrüßen, ist das nie etwas, was mich besonders beeindruckt“, sagte er bei einer Pressekonferenz in der estnischen Hauptstadt Tallinn. „Ich hab' auch diese Situation nicht als dramatisch empfunden.“ Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen antwortete der Kanzler: „Die Polizei leistet gute Arbeit, ich fühle mich in sicheren Händen.“