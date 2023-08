Mehrheit hält Plastikmüll-Bekämpfung für zentrale Aufgabe

Insgesamt macht sich ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Sorgen wegen der Folgen der Klimakrise. So nehmen 85 Prozent der Befragten bereits sehr starke oder starke Auswirkungen des Klimawandels in Form von anhaltender Trockenheit, Niedrigwasser und Dürren wahr, heißt es in dem Papier.