Merkel über Erdogan, die AfD und Ostdeutschland

Berlin (dpa) - . Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass sie Bundeskanzlerin aller Menschen war, die dauerhaft in Deutschland leben. „Ich habe darüber auch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan sehr häufig gesprochen“, sagte sie dem ZDF. Es sei um die Frage gegangen, wer verantwortlich sei für türkischstämmige Menschen, die hier in zweiter oder dritter Generation wohnen. „Und ich habe immer gesagt: "Pass auf, deren Bundeskanzlerin bin ich".“ Deutschland umfasse alle. „Da wir ja jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Menschen haben, die dauerhaft in unserem Land leben und noch nicht immer hier gelebt haben, ist das wieder eine neue Aufgabe, dass wir sie mit aufnehmen.“