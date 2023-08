Merz betont gemeinsame Verantwortung mit Söder bei K-Frage

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) betonte auf die Frage nach seinen Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur seine Rolle als Regierungschef in NRW. „Ich habe hier eine wunderbare Aufgabe. Und da würde ich gern weiter dran arbeiten“, sagte er in Düsseldorf im Gespräch mit dem Chefredakteur des Nachrichtenportals The Pioneer, Michael Bröcker. Eine dauerhafte Festlegung sei aber schwierig: „Ich bin 48 Jahre alt und hab' in der Politik schon so viel erlebt. Wenn ich sagen würde "für immer" - das glaubt doch alles keiner.“